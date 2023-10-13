Samsun'da Bisikletli Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinden bisikletle geçen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan T.Y. idaresindeki 55 AAN 957 plakalı otomobil, bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ramazan T.'ye çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN