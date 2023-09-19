Samsun'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan kişinin ölüm nedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.