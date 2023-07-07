Samsun'da bir kadın dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın dördüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi. Firuzhan Özbiçer (51), Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'taki bir binanın dördüncü katının balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede, Özbiçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özbiçer'in cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk annesi Özbiçer'in, Antalya'dan Bafra'ya annesi ile teyzesini ziyarete geldiği öğrenildi.