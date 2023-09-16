Samsun'da bir fabrikada yangın çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın büyük bir tehlike oluşturdu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Samsun'da fabrika yangını

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Şabanoğlu Mahallesi'nde bir fabrikada çıkan yangında alevler binayı sardı, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.