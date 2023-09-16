Samsun'da bir boya fabrikasında yangın çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda fabrikada maddi hasar meydana geldi.

SAMSUN'un Tekkeköy İlçesinde bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay Samsun'un Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yangının etkisiyle, bölgede yoğun dumanlanma meydana geldi. Olay yerine çağırılan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, kısa süre sonra kontrol altına alındı.Yangında soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.