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Samsun'da bir apartmanın odunluğunda yangın çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda odunluk kullanılamaz hale geldi. Apartman sahibi şüphelilerden şikayetçi oldu ve polis soruşturma başlattı.