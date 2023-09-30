Samsun'da bir apartmanın odunluğunda yangın çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda odunluk kullanılamaz hale geldi. Apartman sahibi şüphelilerden şikayetçi oldu ve polis soruşturma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İsmet Paşa Mahallesi Fatih İlkokulu Geçidi Sokak'ta Samet Türe'ye ait apartmanın odunluğunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonucu odunluk kullanılmaz hale geldi.
Türe, yangına neden olan şüphelilerden şikayetçi oldu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Yaşam