Samsun'da Binalar Arasındaki Barakada Yangın Çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde binalar arasındaki bir barakada çıkan yangına bekçiler ilk müdahaleyi hortumla su tutarak yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Samsun'da binaların arasındaki bir baraka alevlere teslim olurken, bekçiler yangına hortumla su tutarak ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binalar arasındaki içinde katı atıkların bulunduğu barakada yangın çıktı. Alevler barakayı sararken, yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yangına ilk müdahaleyi İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri yaptı. Gece bekçileri, itfaiye gelene kadar evlerden çekilen su hortumları ile yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da balkonlardan tencere ve kovalarla alevlere su döktü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında baraka küle dönerken, barakanın bitişiğindeki bir evin balkonu da zarar gördü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN