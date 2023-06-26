Samsun'da Kurban Bayramı yaklaşırken alışveriş yerlerinde yoğunluk yaşanıyor. Şeker, çikolata, tatlı ve bayramlık kıyafet almak isteyenler mağazalara akın ediyor. Yabancılar Çarşısı'nda ise turistlerin de ilgisiyle satışlar artıyor.

Samsun'da bayram hareketliliği

SAMSUN - Samsun'da alışveriş yerlerinde Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Şeker, çikolata, tatlı ve bayramlık kıyafet almak isteyenler alışveriş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'na bir gün kala tezgahlar şenlendi, alışveriş yerleri hareketlendi. Tezgahlar bayram şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleriyle dolarken, tatlıcılarda bayram telaşı yaşanıyor. Mağazalar ise bayramlık almak isteyenlerle dolup taşıyor.

Tezgahlarda satışa sunulan çikolata ve şekerin kilogram fiyatı 80 ile 120 TL, bayramların vazgeçilmez tatlısı baklavanın kilogram fiyatı 170 ile 340 TL arasında değişiyor. Bayram yoğunluğunun yaşandığı diğer yerlerden biri olan Yabancılar Çarşı'nda esnaf, yazın ve Kurban Bayramı'nın satışlarını artırdığını, özellikle gurbetçilerin alışveriş yaptığını söyledi.

Bazı vatandalar fiyatları pahalı bulurken bazıları ise normal olduğu görüşünde. İhtiyaç duyulan her şeyin bulunabildiği Yabancılar Çarşısı'na gelen vatandaşlar bayram alışverişine çıktıklarını belirtti.

Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, "Bizim işimiz daha çok yaz ağırlıklı olan bir pazar. Turistlerimiz gelmeye başladı. Pazarımızda turistler özellikle Samsun'da alışveriş merkezlerinde özellikle bizim pazarımızı tercih ediyorlar. Bugüne kadar biraz zayıftık ama birkaç gündür hareketlilik başladı. Bundan sonra da işlerimizin iyi olacağını tahmin ediyorum. Pazarımızın çevresi değişti, üst tavanı onarıldı ve sıcaklık düzelince insanlar bizi daha fazla tercih etmeye başladı. Ağırlığımız tekstil, giyim sektörü üzerine. Onun yanında hediyelik eşyalarımız satılmakta. İnsanlar şu an çocuklarına bayramlık alıyorlar. Bizim kültürümüzde bayramda insanlara kıyafet almak var. Bu yüzden daha çok bizi tercih ediyorlar" dedi.