Samsun'un İlkadım ilçesinde balık tutmak için dereye giden bir mobilya ustası boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da balık tutmak için dereye giden mobilya ustası boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Sarıışık mevkisi Kürtün Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya ustası Mehmet Çakır (63) balık tutmak için oltasını yanına alıp dereye gitti. Dere kenarında balık tutmak isteyen Mehmet Çakır'dan haber alamayan arkadaşı olay yerine gitti. Oltası dere kenarında bulunan Çakır'a ulaşılamayınca olayı jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri derede bulunan gölet içinde yaptıkları aramada 4 çocuk babası Mehmet Çakır'ın cansız bedenini buldu. Boğularak öldüğü tespit edilen Çakır'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN