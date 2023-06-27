Samsun'da Balık Tutarken Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde dere içerisindeki gölcüğe düşen Seyit Aydoğan boğularak hayatını kaybetti. Aydoğan'ın yeğeni durumu ailesine haber verdi. Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan Aydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde balık tutarken dere içerisindeki gölcüğe düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Müsücep mevkisinde Çatak Deresi'nde oluşan doğal su birikintisinde yeğeniyle birlikte balık tutan Seyit Aydoğan (39), dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmeyen Aydoğan sudan çıkamazken yeğeni durumu ailesine haber verdi.

Vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan Aydoğan'ın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Aydoğan'ın cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.