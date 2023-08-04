Samsun'da Atık Toplayarak Geçinen Maraton Koşucusu

Samsun'da yaşayan 55 yaşındaki maraton koşucusu Mustafa Bulut, geçimini çöplerden atık toplayarak sağlıyor. Hem maratona hazırlanan hem de evinin geçimini sağlamak için atık toplayan Bulut, destek bekliyor.

Samsun'da 55 yaşındaki maraton koşucusu Mustafa Bulut, geçimini çöplerden atık toplayarak sağlıyor.

"Motor Hasan" lakaplı maratoncu Mustafa Bulut, yaşadığı dram ile herkesi üzüyor. Geçimini geri dönüşebilen atıkları çekçekle toplayarak sağlayan ve atletizm sporunu ilerleyen yaşına rağmen bırakmayan Mustafa Bulut, '4.Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu'na hazırlanıyor. Hem maratona hazırlanan hem de evinin geçimini sağlamak için atık toplayan Mustafa Bulut, "Kısıtlı imkanlarımla spora devam edebiliyorum. Atletizm listesinde yarışlarda tur bindirdiğim sporcular var. Geçimimi geri dönüşebilen atıkları toplayıp satarak sağlıyorum. 12 Ağustos'ta gerçekleşecek 4.Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu'na hazırlanabilmek için antrenman yapacak fazla vaktim olmuyor. Maratona çok az bir zaman kaldı. Uzun mesafeli koşular kısa mesafeli koşulara göre çok zor. Yüzmem, koşmam, bisiklete binmem, kaslarımı kuvvetlendirmem gerekiyor. Şehrimizde bunu yapabileceğim yerler var ama maddi gücüm bunun için yetersiz" dedi.

40 yıldır aktif olarak Mersin, İzmir, Trabzon başta olmak üzere farklı illerde derece yapan Samsun Atatürk Kupası'nda 400 metre 40 yaş üstü kategorisinde birinci olan Bulut, sporun hangi dalı olursa olsun spora gönül veren insanlara destek verilmesini istedi.

Karasamsun Mahallesi sokaklarında geri dönüşebilen atıkları kendisinin yaptığı çekçekle toplayan maraton koşusu Mustafa Bulut'un durumunu fark eden İlkadım Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldırım, sporcunun tüm maraton masraflarını üstlendi.

Bulut, "Bu durumumu fark edip bana destek elini uzatan Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Kısa zaman zarfında maratona hazırlanıp derecelerime bir yenisi eklemek istiyorum" diye konuştu.

Adem Yıldırım ise, "Bu çok acı bir tablo. Burada yetkililere seslenmek istiyorum. Şehrimizde var olan bu değerlere sahip çıkalım. Geleceğin atletizm sporcularına örnek olacak Mustafa Bulut kardeşimize sonuna kadar destek olalım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN