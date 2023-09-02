Samsun'un Atakum ilçesinde bir genç, arkadaşının evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da arkadaşının evinde baygın halde hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evine misafirliğe giden Emrah Çimen (31), arkadaşı tarafından yattığı yatakta hareketsiz halde bulundu. Çimen, ambulanslarla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Emrah Çimen'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN