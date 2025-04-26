Samsun'da Antikacılığa Yönelen Yusuf Bank, Nadir Eşya Koleksiyonu Oluşturdu

SAMSUN'da uzun yıllar kuyumculuk yaptıktan sonra antikacılığa yönelen Yusuf Bank (52), antika merakını mağazaya dönüştürdü.

Samsun'da yaşayan Yusuf Bank (52), yıllardır esnaflık yaptığını, uzun bir dönem kuyumculukla uğraştıktan sonra son 6 yıldır antikacılıkla uğraştığını dile getirdi. Bu işe küçük bir koleksiyonla başlayıp zamanla piyasada nadir bulunan ürünleri topladığını ve bunun büyük bir antika mağazasına dönüştüğünü belirten Bank, "Plak, radyo gibi sevdiğim ürünleri kuyumcu mağazamın üst katında saklıyordum. Bir gün bu işi yapacağım dedim ve yaptım" dedi.

'ANTİKA NE KADAR YAŞLI OLURSA O KADAR KIYMETLİDİR'

Antikaların yaşanmışlık taşıdığını ve bu özelliğin parçaları daha değerli kıldığını belirten Bank, "Elimde Osmanlı döneminden kalma 100-120 yıllık gümüş köstekli cep saatleri, Fransız porselen gövdeli gaz lambaları, Fransız şömine saatleri ve müzik dolapları gibi parçalar bulunuyor. Antika ne kadar yaşlı olursa o kadar kıymetlidir. Geçmişte aldığım Osmanlı dönemine ait, üç farklı evde anı biriktirmiş sallanır sandalyeyi, o döneme ait bir parça olduğu için vermeye kıyamadım ve uzun süre kendim kullandım. Yine o dönemlerden kalan porselen bir soba buldum. Estetik güzelliği karşısında bakmaya doyamadım" diye konuştu.

'ESKİYİ BULMADAN YENİYİ BULAMAYIZ'

Antikaların günlük kullanımdan çıkarılmış olsa da paha biçilemez değer taşıdığını ifade eden Bank, "Zamanla piyasada nadir bulunan ürünleri toplamaya başladım. Sonrasında geçmiş kokan kocaman bir mağaza oldu. Antika benim için büyük bir aşk. Eskiyi bulamadan yeniyi bulamayız. Eskiyi bilmek, geldiğimiz yeri unutmamak lazım. Herkesin bir parça antikası olması gerekir. Eskiden babaanneler, dedelerin kullandığı; yenilerin sokaklara bıraktığı ürünlerin paha biçilemez değerleri var. Son dönemlerde taş plak, gramofon, pikap ve radyolara karşı toplumda artan bir merak oldu. İnsanlar, 'Kimin evinden çıktı, kim dokundu?' sorularıyla antikaya merak duymaya başladı" ifadelerini kullandı.Oğlunun eğitim hayatını tamamladıktan sonra bu mesleği sürdüreceğini, eşinin ve oğlunun da antikaya ilgi duyduğunu belirten Bank, "Benden sonra oğlumun da antikacılığı birkaç kuşak daha götüreceğine eminim. Çünkü bu iş ölecek bitecek bir iş değil" diye konuştu.