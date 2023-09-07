Samsun'da Anıtpark'ta sarhoşlardan biri bıçaklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark, sarhoşlar tarafından mesken tutuldu. Bugün parkta alkol alan bir kişi, başka bir sarhoş tarafından bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını istedi.

Samsun'da Anıtpark'ı mesken tutan sarhoşlardan biri baldırından bıçaklanınca hastaneye kaldırıldı.

Kente gelen tüm turist kafilelerinin birinci durağı olan İlkadım ilçesindeki Anıtpark, sarhoşlar tarafından mesken tutuldu. Her gün ambulans ve polis ekiplerinin eksik olmadığı parkta, sarhoşlar nedeniyle birçok asayiş olayı yaşanıyor.

Son olarak bugün parkta alkol alan F. D. (45) isimli bir şahsın, başka bir alkollü şahıs tarafından sağ baldırından bıçaklandığı iddia edildi. Önceki günde parkta diğer sarhoşlar tarafından dövülen ve yüzü gözü morluklar içerisinde olan F. D., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anıtpark'ta her gün sarhoşların çıkardığı asayiş olaylarından rahatsız olduklarını belirten çevredeki vatandaşlar, yetkililerin bu probleme bir çözüm bulması gerektiğini söylediler. - SAMSUN