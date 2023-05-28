Samsun'da Ağaca Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. İbrahim Çalış idaresindeki otomobil, Eynel Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaca çarptı. Sürücü ile eşi Saliha Çalış yaralandı ve Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın sebebi ise sürücünün şeker komasına girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak açıklandı.