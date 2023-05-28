Samsun'da Ağaca Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. İbrahim Çalış idaresindeki otomobil, Eynel Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaca çarptı. Sürücü ile eşi Saliha Çalış yaralandı ve Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın sebebi ise sürücünün şeker komasına girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak açıklandı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Çalış idaresindeki 55 AIG 171 plakalı otomobil, Eynel Mahallesi'nde yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Saliha Çalış yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çalış'ın ifadesinde, rahatsızlandığı için hastaneye gitmek üzere yola çıktığını, yolda şeker komasına girince direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.