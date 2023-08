Samsun'da ağaç altında kalan kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen ağacın altında kalan 65 yaşındaki Mevlüde Seven, hayatını kaybetti. Darboğaz Mahallesinde ikamet eden 5 çocuk annesi Seven, hayvanlarına yaprak toplamak için eşi ile araziye gitti. Seven, arazide kestikleri ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.