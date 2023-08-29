Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TCSG DOST (701) gemisi ziyarete açılıyor

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG DOST (701) gemisi, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Samsun Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılacak.