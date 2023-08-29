Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TCSG DOST (701) gemisi ziyarete açılıyor
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Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG DOST (701) gemisi, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Samsun Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılacak.
Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TCSG DOST (701) gemisinin ziyarete açılacağı bildirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG DOST (701) gemisinin 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ziyarete açılacağı duyuruldu.
Geminin 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında Samsun Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Yaşam