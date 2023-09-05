Samsun'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da dedesinin birinci kattaki evinin balkonundan düşen 3 yanındaki çocuk ölümden döndü.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte dedesinin evine misafirliğe giden Suriyeli uyruklu 3 yaşındaki Yousef Alyoussef, birinci kattaki evin balkonundan düştü. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.