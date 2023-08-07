Samsun'da 26 yıldır müşterilere sunulan 29 çeşit baharat karışımı

Samsun'da bir aktar, 3 yıllık uğraş sonucu tutturabildiği 29 çeşit üründen oluşan baharat karışımını 26 yıldır müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Yaz mevsimi ile birlikte yazlıkçılar ve tatilcilerin vazgeçilmezi olan mangal keyfi, baharat tüketiminin de artmasına neden oldu. Hazır baharatlardan istedikleri aromayı bulamayan vatandaşlar özel karışımlara yöneldi. 3 yıllık uğraş sonucu bulunan ve 29 çeşitten oluşan baharat karışımına Samsunlular ve yabancılar oldukça rağbet gösteriyor.

"26 yıldır aynı karşımı satıyorum"

Uzun yıllardır aynı tarifin karışımını sattığını ve büyük ilgi gördüğünü belirten aktar Recai Doğanay, "Aktarlarda şu an en çok baharatlar ve baharat karışımları satılıyor. Özellikle piknik sezonu açıldığından beri mangal baharatları satışımız yoğun oluyor. 26 yıldır yaptığımız Osmanlı baharat karışımım var. Bu daha çok mangal ve diğer yemeklerde de kullanılıyor. İçerisinde 29 kalem ürün bulunuyor. Karışımda orta acılıkta pul biberin yanı sıra safran, reyhan, fesleğen, köri,, soğan tozu, sarımsak tozu ve kekik gibi 29 kalem ürün bulunuyor. Bazı ürünler karışımda 1 kilo bulunurken bazı ürünlerden ise 50 gr, 20 gr ve 1 çay kaşığı gibi oranlarda ölçülü yapılıyor. Çok da rağbet var. Özellikle yurt dışından tatile gelen gurbetçiler çok alıyorlar. Sadece ızgara değil yemeklerde ve fırın yemeklerinde de kullanılıyor" dedi.

"Bu karışımı bulmak 3 yılımı aldı"

İstediği aroma ve tadı bulmak için 3 yıl boyunca yüzlerce çeşit baharat denemesi yaptığını ifade eden Doğanay, "Osmanlı baharatını tutturmam sadece 3 yılımı aldı. 29 kalem ürünü belirleyene kadar onlarca baharatı eleyip, yeni baharatlar ekledik. Ayarı tutturduktan sonra da 26 yıldır aynı baharatları satmaya devam ediyoruz. 29 karışımdan oluşan baharatımız, kullanıldığı yemeği sevdiriyor. Bu baharatın kullanıldığı etleri her yaş kesimi büyük bir zevkle tüketiyor. Acılığı da çok olmadığı için çocuklar dahil tüketebiliyor. 100 gramını da 25 TL olarak vatandaşlara sunuyoruz" diye konuştu.

Izgara baharat karışımının yanı sıra bu dönemde en çok köfte harcı karışımı ve çemen baharatı karışımının da ilgi gördüğü ifade edilirken, vatandaşlar da Osmanlı baharat karışımının diğer hazır baharat karışımlarından daha güzel olduğunu söylediler. - SAMSUN