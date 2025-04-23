Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

SAMSUN'da 'Türk Dünyası Çocuk Festivali' kapsamında gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları coşkuyla kutlandı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Tütün İskelesi'nde, Türk Dünyası Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sahne gösterileri, şişme oyun alanları, atölyeler ve yüz boyama gibi etkinliklerle çocuklar keyifli anlar yaşadı. 23 Nisan kutlamalarına katılan aileler ise çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

RESMİ BAYRAMLARDA ÇOCUĞUMUZLA DIŞARIDA EĞLENİYORUZ

Kızları ile beraber her bayramda doyasıya eğlendiklerini söyleyen Hakan Arslan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına biz ailecek katılarak çok eğleniyoruz. Kızımız da bu kutlamaları henüz yeni öğreniyor. Evimizde sürekli Atatürk, Cumhuriyet ve Çanakkale ile alakalı etkinlikler yapıyoruz. Resmi bayramları çok seviyor ve yakından takip ediyor. Biz de ebeveynleri olarak resmi bayramlarda ne isterse onu yapıyoruz. Çok güzel etkinlikler ve çalışmalar yapılıyor. Bizde eğlenmek için kızımızı bunu gibi güzel etkinliklere getiriyoruz" dedi.

AİLEMLE BERABER ÇOK GÜZEL EĞLENİYORUZ

Samsun'daki 23 Nisan şenliklerine ailesiyle birlikte Ordu'dan gelerek katıldıklarını söyleyen Ömer Alper Polat (9) ise, "Burada yapılan çok güzel etkinlikler var. Çocuklar bu kalabalık meydanda çok güzel şekilde eğleniyorlar. Bu gerçekten çok güzel. Şişme balonlar ile oynayarak çok eğlendim. Yüz boyama gibi etkinlikler çok güzel oluyor. Çok mutluyum ve güzel şekilde eğleniyorum. Ailemle beraber çok iyi bir şekilde eğleniyoruz. Buraya Ordu'dan gelerek 23 Nisan etkinliklerine katıldım. Babam ve kardeşim ile birlikte bu şenliğe katıldık" diye konuştu.

Etkinlikler, sahne gösterileri ve palyaço eğlenceleri ile devam etti.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ - Gökçen ÖZEN/SAMSUN,