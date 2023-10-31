Samsun'da 21 ton PVC ham maddesi yüklü tır alev alev yandı

SAMSUN - Samsun'da 21 ton PVC ham maddesi yüklü tır seyir halindeyken çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, Samsun'un Kavak ilçesi Yosunlu mevkii Samsun- Ankara karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakü'den Mersin'e 21 ton 90 kilo çuvallar içinde PVC hammaddesini götüren Akın Yıldız idaresindeki KU- 002 -RT çekici, GG - 658-C dorse nolu Gürcistan plakalı tır seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip yoldan geçen diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Alevler biranda tırın çekicisini ve dorsesini sardı. Alevler yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri yangına müdahale ederek iş makinesinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.