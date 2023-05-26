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Samsun'da 2. kattan düşen genç ağır yaralandı

Samsun'da 2. kattan düşen genç ağır yaralandı

Yaşam Haberleri

Samsun'un Bafra ilçesinde 2. kattan düşen genç ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2. kattan düşen genç ağır yaralandı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara içmek için balkona çıkan Alperen K.(23), henüz bilinmeyen nedenle 2. katın balkonundan beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırılan Alperen K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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