Samsun'da 1160 çocuk bisiklete kavuştu

Samsun'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi' çerçevesinde 1160 çocuk bisiklete kavuşmanın sevincini yaşadı. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü tarafından çocukları namaza teşvik etmek ve camileri sevdirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen ödül törenine yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı.

Samsun'da Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi' çerçevesinde 1160 çocuk bisiklete kavuşmanın sevincini yaşadı.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü tarafından çocukları namaza teşvik etmek ve camileri sevdirmek amacıyla hayata geçirilen 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projesi'nin ödül töreni gerçekleştirildi. Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazını camide kılan 1160 çocuk bisikletlerine kavuştu.

"Çocuklarımız yaz tatili süresince camilerimizin huzur dolu manevi atmosferiyle bir araya geldi"

Proje hakkında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Tüm camilerde katılım sağlayan ve devam eden gençlerimize 'Haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye Projemizi' hayata geçirirken bu topraklarda bilim ve teknolojiye hakim olarak yetiştirdiğimiz nesillerimiz aynı zamanda manevi yönüyle de donansın ve güçlü olsun dedik. Çocuklarımız yaz tatili süresince camilerimizin huzur dolu manevi atmosferiyle bir araya gelsin. Çocuklarımız bitmek bilmeyen enerjileriyle büyük bir ilgi ve sevinçle ilçemizde bulunan tüm camilerimizi doldurdular. Sabah namazından yatsı namazına kadar çocuklarımız camileri doldurdular. Çocuklarımız 'Anne haydi namaza, baba haydi camiye' diyerek anne ve babalarının ellerinden tutup camilere koştular. Çocuklarımız namaz kılma alışkanlığı edinmesini hediyelerle teşvik ettiğimiz bu projemizde onların aynı zamanda manevi değerlerle birlikte öz disiplin, sorumluluk, düzen gibi duyguların da gelişmelerine katkı sağlamaya gayret ettik. Bu yaş grubunda çocuklarımızın emek vererek, sabah uykusundan fedakarlık yaparak, bir işe zaman ayırarak, bir şeylere ulaşabileceklerini aslından onlara göstermiş olduk. Geçen yıl bisiklet alıp bu yıl yine camiye devam edip tablet alan, Çanakkale hediyesi alan gençlerimiz var. Bu emeğin karşılığında bir nimetin olduğunu çocuklarımız bu yaşta, bu programda öğrenmiş oldular" dedi.

İlk defa bisiklet sahibi olan bazı çocuklar ise mutluluklarını dile getirdi. - SAMSUN