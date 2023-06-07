Samsun Cezaevi'nde Tutuklu ve Hükümlülerin Yaptığı Objeler Sergilendi

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çeşitli objeler Samsun Adliyesi'nde sergilendi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yapılan sergide, tutuklu ve hükümlülerin el işi, nakış ürünleri, örgü bebekler, tablolar, seramik kaplama, takılar, tekstil ürünleri, heykeller, oyuncak ve objeler yer aldı.

SAMSUN T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çeşitli objeler Samsun Adliyesi'nde sergilendi.

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Samsun T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'nde bulunan erkek ve kadın tutuklu ve hükümlülerin, salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olma çalışmaları için yaptıkları el işi, nakış ürünler, örgü bebekler, tablolar, seramik kaplama, takılar, tekstil ürünleri, heykeller, oyuncak ve objeler Samsun Adliyesi'nde sergilendi.

Ayrıca, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından takibi yapılan 5275 sayılı kanunun 18'inci maddesi kapsamında barındırılan tutuklu ve hükümlülerin rehabilite edilmeleri amacıyla Halk Eğitim Merkezi seramik kursunda çeşitli yaptığı objeler de yoğun ilgi gördü. Sergide konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde, 2022-2023 yılında 293 hükümlünün kurs belgesi aldığını ifade etti. Başsavcı Kılıç, "Daha önceden mesleği olmasına rağmen elinde herhangi bir belgesi olmayan hükümlülerimize de açtığımız ustalık ve kalfalık sınavlarında belgelerini vererek tahliye sonrasında meslek edinmelerini ve hayata yeniden dönmelerini sağlamaktayız. Kurslarımız genellikle mobilya, bakır işlemeciliği, seramik obje yapımı, örgü, oyuncak, kalorifer ateşçiliği, bilgisayar, fırın işletmeciliği, tarım ve seracılık alanlarında. Bu tür iş kollarında çalışan yükümlülerimize kursları açmaktayız. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzde de 2020 yılından bu yana çeşitli projelerde çeşitli kurslar açıldı. 2020 yılından bu yana 450 kurs açmış bulunmaktayız, 1486 kardeşimiz yararlanmış bulunmaktadır? şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından serginin açılışı yapıldıktan sonra, Başsavcı Kılıç, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik'e bakırdan işlenmiş tablo hediye etti. (DHA)