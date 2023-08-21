Samsun Çarşamba Belediyesi Engelli Platformuna Zarar Verildi

Samsun Çarşamba Belediyesi tarafından Tarihi Köprü yanında hizmete sunulan engelli platformuna kimliği belirsiz şehir magandaları tarafından zarar verildi. Platformun hareketini sağlayan elektrik kablolarına zarar verildiğini gören vatandaşlar büyük üzüntü duydular ve duruma tepki gösterdiler. Engelli platformunun, Çarşamba Belediyesi tarafından onarılarak yeniden hizmete sunulacağı belirtildi.

Samsun Çarşamba Belediyesi tarafından Tarihi Köprü yanında hizmete sunulan engelli platformuna kimliği belirsiz şehir magandaları tarafından zarar verildi.

Çarşamba Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde yapılan düzenlemeler sonrasında hizmete sunulan engelli platformu, engelli bireyler ve yaşlı vatandaşların erişilebilirliğine büyük oranda katkı sağladı. Tarihi Köprü'yü kullanmak isteyen özellikle engelli bireylerin tercih ettiği engelli platformuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Platformun hareketini sağlayan elektrik kablolarına zarar verildiğini gören vatandaşlar büyük üzüntü duydular ve duruma tepki gösterdiler.

Başkan Uçar da tepki gösterdi

Yapılan hizmete zarar verenlerin ne kazanacağını merak ettiğini ifade eden Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, sosyal medya hesabından tepkisini gösterdi. Başkan Uçar, "Bu ilçenin yatırımlarını, hizmetlerini birilerinin sabote ettiğini düşünüyorum. Bu engelli platformundan ne isterler? Bu tür sokak eşkıyalarına yetkililerin dur demesi lazım. Bu şehirde yaşlılar, hamile bayanlar ve engelliler için yapılan bu platforma zarar vermek kime ne kazandırır?" ifadelerini kullandı.

Engelli platformunun, Çarşamba Belediyesi tarafından onarılarak yeniden hizmete sunulacağı belirtildi. - SAMSUN