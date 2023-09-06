Samsun Canik Belediyesi, selzedelere hijyen kolisi desteği sağlıyor

Samsun Canik Belediyesi, 3 Eylül'deki selden olumsuz etkilenen ailelere hijyen kolisi desteği sağlıyor.

Hijyen kolilerini, aşırı yağışlardan etkilenen ailelere ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde sağanak yağışların etkilerini gidermek için tüm ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kuvvetli yağışlardan etkilenen mahallelerimizde heyelan kaldırma, yol bakım ve onarım çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürürken, yağışlardan etkilenen ailelerimize hijyen kolilerimizi ulaştırıyoruz. Yağışlardan etkilenen ailelerimizi ekiplerimizle birlikte evlerinde ziyaret ederek içerisinde genel temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı hijyen kolilerimizi teslim ediyoruz. Ailelerimizin ihtiyaç takiplerini ise düzenli olarak gerçekleştiriyoruz" dedi. - SAMSUN