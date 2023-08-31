Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engellilere Piknik Düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, evlerinde hizmet verdiği yaşlı ve engelli vatandaşlar için piknik düzenledi. Etkinlikte yeni arkadaşlar edinen yaşlılar, evlerinde hizmet veren personellerle karşılıklı göbek atarak gönüllerince eğlendi.

Yaşlı ve engellilere evlerinde sağlık, temizlik, kişisel bakım ve sıcak yemek gibi hizmetler vererek gönül belediyeciliğinde farkındalık oluşturan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Maddi veya sağlık sorunları sebebiyle evlerinden çıkamayanları tespit ederek aktifleşmeleri ve sosyalleşmeleri için geleneksel ilçe yaz gezileri düzenleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şimdi de piknik organize etti.

Tekkeköy ilçesi Bayraktepe Tabiat Parkı'ndaki pikniğe, otobüslerle evlerinden alınan 63 yaşlı ve engelli ile onlara hizmet veren 24 belediye personeli katıldı. Otobüslerle evlerinden alınan vatandaşlar, uzun yıllar sonra doğayla buluştu. Birbirleriyle tanışarak sohbet eden yaşlılar, oksijenin bol olduğu tabiat parkında yürüyüş yaptı. Yemek ve çay ikramının ardından müziğin sesini duyan vatandaşlar, doğada halay çekip göbek attı. Dansa evlerinde hizmet veren personelleri de davet eden yaşlılar, birlikte eğlendi.

Piknik etkinliğiyle ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Eda Günaydın, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza branşında uzman ekiplerimizle evlerinde sağlık, temizlik, kişisel bakım ve sıcak yemek gibi birçok hizmet veriyoruz. Her hafta düzenli olarak evlerine misafir olan personellerimizi bağırlarına basan yaşlılarımız, onları dualarıyla uğurluyor. Biz de gerek maddi gerekse sağlık sorunları sebebiyle uzun yıllardır doğaya hasret kalan 63 yaşlımız için piknik düzenledik. Onları otobüslerimizle alıp buraya getirdik. Yemek ikramımız sonrasında personellerimizle dans edip oynadılar. İlerleyen zamanlarda bu tür etkinliklerin sayısını artıracağız" dedi.

Yaşlı ve engellilere hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile ifade eden Beratiye Atıcı, "Burada çalışıyor olmak benim için onur verici bir duygu. Yaşlı ve engellilerimize hizmet ediyor olmak ve ihtiyacı olan insanlara dokunabilmek çok güzel. Herkese nasip olmayacağını düşünüyorum. Onların mutlu olduğunu bilmek beni oldukça mutlu ediyor. Bize böyle bir imkan sağlayan başkanımıza ve yetkililerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Pikniğe katılan 75 yaşındaki Suzan Yiğittürk ise "Çocuklarımın hepsi yoğun çalışıyor. Sağlık sorunlarımız sebebiyle evden dışarı çıkmak istemiyordum. Uzun zamandır piknik yapamadım. Bu sebeple piknik etkinliği benim için çok güzel oldu. Yürüyüş yapım temiz havayı doyasıya içime çektim. Personel kızlarımla oyun oynadık. Çok eğlendim. Sanki yeniden doğdum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e, daire başkanına ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN