Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara danışma hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (SADEM) Kadıköy Merkezi'ndeki yeni hizmet binasında faaliyetlerini sürdürüyor. 3 psikolog ve 1 sosyoloğun görev yaptığı merkezde vatandaşlara ihtiyaç duydukları konularda danışma hizmeti veriliyor. Her yaş gurubundan vatandaş danışma hizmeti almak için başvuruda bulunabiliyor. Bu kapsamda son 1,5 yılda 800 kişi 3 bin danışma seansına katıldı.

Merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren SADEM'de görevli Uzman Psikolog Emrah Talay, genellikle çocuklar için okul uyum sorunları, sınav kaygıları, ya da aile içi uyum sorunları ile ilgili konularda, yetişkinlerde ise iş ile ilgili sorunlarda, aile içi sorunlarda özellikle deprem gibi felaketlerde yaşanan travma gibi durumlar için kendilerine başvuruda bulunulduğunu belirterek, "Samsun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'miz son 3 aydan itibaren Kadıköy Mahallesi'nde Kadıköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde yeni yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bizler burada ekip arkadaşlarımızla birlikte her yaş grubundan vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Merkezimize tüm vatandaşlarımız ihtiyaçları doğrultusunda başvurup buradaki arkadaşlarımızdan gerekli desteği gizlilik ilkesi içerisinde gönül rahatlığıyla danışma hizmeti alabilirler. Gönül rahatlığı ile gelebilirler" dedi.

Talay, mesai saatleri içerisinde 0 362 432 82 88, 0 552 952 98 30, 0 552 952 98 31 ve 0 552 952 98 32 numaralı aile danışmanlık ve psikososyal destek hattına vatandaşların ulaşarak danışma hizmeti alabileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Demir: "Her zaman yanlarındayız"

Sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalara çok önem verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kentimizin alt ve üstyapısıyla ilgili çalışmalara devam edip bir yandan yeni projeleri hayata geçirirken bir yandan da vatandaşlarımızın her alanda ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için gayretle çalışıyoruz. Özellikle sosyal belediyecilik anlamında çok geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında biz buradayız, her zaman yanlarındayız. Psikososyal desteğimiz de bu hizmetlerimizden birisi. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN