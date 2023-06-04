Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik 'Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi'ni sürdürüyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'Büyükşehir Gençlik Hareketi' çerçevesinde 2 yıl önce başlatılan ' Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi'nin devam ettiğini belirterek, "Gençlerimiz yaşadıkları şehri ne kadar daha iyi tanır, tarihine, kültürüne turizm potansiyellerine ne kadar hakim olurlarsa şehrimizin geleceğine de o kadar sağlıklı ışık tutabilirler" dedi.

Gençlerin şehre aidiyet duygularını geliştirerek problemlerin tespiti ve çözümüne katkı vermelerini sağlayıp, kişisel birikimlerini zenginleştirip yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor' mottosuyla gençlere yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Gençlik Hareketi' çerçevesinde 2021 yılı Temmuz ayında başlatılan ' Samsun'u Keşfet Şehrini Farket Projesi' hız kesmeden sürüyor. 2021 yılında 4 bin 76, 2022 yılında ise 5 bin 310 öğrencinin katıldığı projeden bu yıl, 700'ü afet bölgesinden gelen gençler olmak üzere toplam 7 bin 400 öğrenci istifade edecek. Yaz mevsimi süresince devam edecek etkinlikte şehir merkezinde yaşayanlara ilçeler ilçelerde yaşayanlara ise şehir merkezi gezdirilecek.

Önemli turizm noktalarına gidiyorlar

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra ilçelerdeki paydaş kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen gezilerde ortaokul ve lise öğrencileri düzenlenen gemi turlarına katılıyor. Ondokuzmayıs Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Planeteryumun'u, Tütün İskelesi, Panorama Dijital Gösteri Merkezi, Onur Anıtı, Kent Müzesi, Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi, Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret ediyor. Tekkeköy Mağaraları'nı gören gençler, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nı, Çarşamba Göğceli Çivisiz Camii'ni, Ayvacık ilçesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne götürülerek güzel bir gün geçiriyor. Gezi sonunda gençlere 'Temsilci Genç Belgesi' veriliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın uzman rehberleri öncülüğünde tahsis edilen otobüslerle yapılan gezilere ilgi her geçen gün artarken, her öğrenciye tişört, şapka, yapboz, yaka kartları ve kitap ayracı hediye ediliyor.

"Gençlerin yaşadıkları şehri keşfetmelerini istiyoruz"

Gençlerle ilgili yaptıkları her çalışmaya büyük önem verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hayata geçirdiğimiz projelerle onların hayatına dokunmaya devam ediyoruz. 'Samsun'u Keşfet, Şehrini Farket' projesi çok önem verdiğimiz bir projemiz. Özellikle yaşadıkları şehri iyi tanımalarını, tarihi ve turistik yerlerini görmelerini, bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Hatta edindikleri bu bilgileri yakınlarıyla, başka insanlarla da paylaşsınlar istiyoruz. Gençlerimiz yaşadıkları şehri ne kadar daha iyi tanır, tarihine, kültürüne turizm potansiyellerine ne kadar hakim olurlarsa şehrimizin geleceğine de o kadar sağlıklı ışık tutabilirler. Bugünün gençleri yarın Samsunla ilgili çalışmalar yapacak, kararlar alacak, stratejiler belirleyecek kişiler olacaklar" diye konuştu. - SAMSUN