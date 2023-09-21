Samsun Bafra'da Park İhlali Yapan Araçlara Cezalar Kesildi

Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri, park ihlali yapan araç ve sürücülerini denetledi. Yapılan denetimlerde 206 araç sürücüsüne toplamda 105 bin 770 lira para cezası kesildi.