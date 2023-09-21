Samsun Bafra'da Park İhlali Yapan Araçlara Cezalar Kesildi
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri, park ihlali yapan araç ve sürücülerini denetledi. Yapılan denetimlerde 206 araç sürücüsüne toplamda 105 bin 770 lira para cezası kesildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik ekipleri, park ihlali yapan araç ve sürücülerini denetledi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda, yaya yollarına, engellilerin araçları için ayrılmış alana, yolcu taşıtlarının duraklarının bulunduğu yere, park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde, trafik işaretleriyle yasaklanmış yerlere ve ikinci sıraya park eden araçlar tespit edildi.
Uygulamada 206 araç sürücüsüne 105 bin 770 lira para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Yaşam