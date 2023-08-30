Samsun Bafra'da Ofiste Çıkan Yangın Korku Yarattı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir binanın 3. katında çıkan yangın, çarşı esnafını korkuttu. Yangın, kısa sürede söndürüldü ancak maddi zarar meydana geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında bulunan ofiste çıkan yangın, çarşı esnafına korkulu anlar yaşattı.

Yangın, Kızılırmak Mahallesi Büyük Pazaryeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Torun'a ait ofiste elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çarşı esnaflarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangında maddi zarar meydana geldi. - SAMSUN