Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İzleme LİNKİ! UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 nasıl şifresiz bedava izlenir?

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin yaraları sarılıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu hafta oynanması planlanan Liverpool-Real Madrid, Leipzig-Manchester City ve Basel-Trabzonspor maçlarının TV 8'den izlenebileceğini ve reklam gelirlerinin tümünün depremzedelere bağışlanacağını açıkladı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 nasıl şifresiz bedava izlenir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından tek yürek olan Türkiye'de depremzedeler için yardım ve bağış kampanyaları devam ediyor. Acun Ilıcalı, bu hafta Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak 3 maçın TV8'den yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin ise depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu. Peki,UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 nasıl şifresiz bedava izlenir? İşte, Şampiyonlar Ligi ŞİFRESİZ İzleme LİNKİ!

TV 8'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Basel karşılaşması TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında Liverpool ile Real Madrid ve Leipzig ile Manchester City takımları arasında oynanacak maçlar yine TV 8'den canlı olarak yayınlanacak.

ELDE EDİLEN GELİR DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Bu 3 karşılaşmanın reklam gelirlerinin tamamı ise depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Trabzonspor'un Basel ile oynadığı ilk maç şifresiz yayınlanmış, geliri depremzedelere bağışlanmıştı

ŞAMPİYONLAR LİGİMAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

TV8 online yayın ekranından maçları canlı şifresiz olarak izleyebilirsiniz.