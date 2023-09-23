Samandağ'ta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın duvarı arasında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kedinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark ederek hemen müdahale etti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde apartman duvarının arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesin'de bir apartmanın duvarı arasında sıkışan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ölümü bekleyen kedi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam