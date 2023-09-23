Samandağ'ta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın duvarı arasında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kedinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark ederek hemen müdahale etti.