Samandağ Kaymakamlığı Engelli Vatandaşa Konteyner Ulaştırdı

Samandağ Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa konteyner ulaştırdı. Engelli Bedi Hüzmeli ve ailesi için Mızraklı Mahallesi'nde belirlenen alana konteyner kuruldu ve anahtar Hüzmeli'ye teslim edildi. Hüzmeli, yardımdan dolayı Kaymakam Emre Dündar ve Samandağ Kaymakamlığı'na teşekkür etti.