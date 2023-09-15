Samandağ Kaymakamlığı Engelli Vatandaşa Konteyner Ulaştırdı
Samandağ Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa konteyner ulaştırdı. Engelli Bedi Hüzmeli ve ailesi için Mızraklı Mahallesi'nde belirlenen alana konteyner kuruldu ve anahtar Hüzmeli'ye teslim edildi. Hüzmeli, yardımdan dolayı Kaymakam Emre Dündar ve Samandağ Kaymakamlığı'na teşekkür etti.
Samandağ Kaymakamlığı, talepte bulunan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa konteyner ulaştırdı.
Mızraklı Mahallesi'nde yaşayan engelli Bedi Hüzmeli, eşi ve 2 torunuyla konteynerde yaşayabilmek için Kaymakam Emre Dündar'a ulaştı.
Dündar'ın talimatıyla aile için Mızraklı Mahallesi'nde belirlenen alana konteyner getirildi.
Kurulumu yapılan konteynerin anahtarı Bedi Hüzmeli'ye verildi.
Hüzmeli, yardımdan dolayı Dündar'a ve Samandağ Kaymakamlığına teşekkür etti.