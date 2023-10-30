Samandağ'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 31 Y 5938 plakalı otomobil, A.F. idaresindeki 31 Y 4437 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücüler sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY