Samandağ'da Teknede Çıkan Yangın Söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir teknede çıkan yangın, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknede çıkan yangın, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

Çevlik Limanı yakınlarında bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Teknedeki yangın, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.