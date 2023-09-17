Samandağ'da Sürat Teknesi Alev Aldı, Kurtarılanlar Var

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 4 kişilik bir aile ile bir kaptanın denize açıldığı sürat teknesi alev aldı. Teknedekiler, Sahil Güvenlik ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Çevlik sahilinde 4 kişilik bir aile, bir kaptanla beraber sürat teknesiyle denize açıldı. Gezinti sırasında teknenin motorundan henüz bilinmeyen nedenle alev çıktı. Hafif şekilde yaralanan 2 genç kız, suya atladı. İhbar üzerine bölgeye Samandağ Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Teknedekiler Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen tekne kullanılamaz hale geldi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kollarında birinci derece yanık olduğu belirlenen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.