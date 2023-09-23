Samandağ'da sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın duvarı arasına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi doğal ortamına bırakıldı.