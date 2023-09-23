Samandağ'da sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın duvarı arasına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlıklı olduğu gözlenen kedi doğal ortamına bırakıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde apartman duvarı arasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yeşilada Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın duvarı arasına kedinin sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlıklı olduğu gözlenen kedi doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA / Yaşam