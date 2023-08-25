Samandağ'da Konteyner Balık Restoranında Yangın Çıktı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan konteyner balık restoranında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda restoran kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteyner balık restoranında çıkan yangın söndürüldü.
Çevlik Limanı Balıkçı Barınağı alanında bulunan konteyner balık restoranında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Konteyner restoran, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Yaşam