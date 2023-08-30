Samandağ'da hafif ticari araç iş yerine girdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç bir iş yerine girdi. Kazada alışveriş yaparken yaralanan bir kişi ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.