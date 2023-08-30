Samandağ'da hafif ticari araç iş yerine girdi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç bir iş yerine girdi. Kazada alışveriş yaparken yaralanan bir kişi ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yerine girdi.
Atatürk Mahallesi'nde, 31 ACN 789 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak bir iş yerine girdi.
Kaza anında iş yerinde alışveriş yaparken yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Yaşam