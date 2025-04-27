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Samandağ'da Gün Batımı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Samandağ'da Gün Batımı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde gün batımı, sahilde eşsiz manzaralar sundu. Deniz üzerindeki yansımalarla birlikte ortaya çıkan görsel şölen, görenleri etkiledi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde güneşin batışı sırasında ortaya çıkan görüntüler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde gün batımı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Sahilde gün batımının oluşturduğu eşsiz manzara, görenleri hayran bıraktı. Denizin üzerinde oluşan yansımalarla birlikte gün batımı, görsel bir şölene dönüştü. Göz kamaştıran manzara, objektiflere de yansıdı.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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