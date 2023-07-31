Samandağ'da Genç Denizde Boğularak Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 19 yaşındaki genç, denize girdikten sonra gözden kayboldu ve boğularak hayatını kaybetti. Olayı fark eden vatandaşlar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 19 yaşındaki genç, girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde dalgalı olan denize yüzmek için giren Erhan Bozkurt (19) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar olayı sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Dalgıçların suya girip çıkarttığı Bozkurt, yapılan ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. - HATAY