Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, afetzedeler için yapılacak köy evlerinin yer tespiti tamamlandı. İlçe Kaymakamı Emre Dündar, konutların inşasına kısa sürede başlanacağını belirtti.

Samandağ'da depremzedeler için köy evleri yapılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, afetzedeler için yapılacak köy evlerinin yer tespiti tamamlandı.

İlçe Kaymakamı Emre Dündar, köy tipi afet evlerinin inşası kapsamında Hıdırbey ve Kapısuyu mahallelerinde inceleme yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmada, konutların yapılacağı yerler belirlendi.

Dündar, konutların inşasına kısa sürede başlanacağını belirtti.