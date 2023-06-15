Samandağ'da depremzedeler için barınma alanları oluşturma çalışmaları sürüyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan konteyner kentte yaşam başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yıkık, ağır ve orta hasarlı evlerin bulunduğu kentte afetzedeler için barınma alanları oluşturma çalışmaları sürüyor.

Samandağ Kaymakamlığı ve AFAD koordinesinde Samandağ ilçesinin birçok yerine kurulan geçici konaklama merkezinin, altyapısı, elektrik ve sokak aydınlatma sistemleri ile küçük bir mahalle gibi yapılandırılan konteyner kentte afetzedelerin yemek, tuvalet, banyo ve çamaşır yıkama gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Sürekli sıcak su bulunan konteynerler, tuvalet, banyo, mutfak, oturma bölümü ve yatak odasından oluşuyor. Ortak alanlarda çamaşırhane, sosyal market, mescit ve park gibi bölümler de bulunuyor.