Samandağ'da depremden etkilenen yaşlı ve engellilere Vefa Projesi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremden etkilenen yaşlı ve engellilere temizlik ve kişisel bakım hizmeti verildi. Samandağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki konteyner kentlerde kalan yaşlı ve engelliler için Vefa Projesi kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşların temizlik ve kişisel bakımları yapıldı.