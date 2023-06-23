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Samandağ'da depremden etkilenen yaşlı ve engellilere Vefa Projesi

Samandağ'da depremden etkilenen yaşlı ve engellilere Vefa Projesi

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremden etkilenen yaşlı ve engellilere temizlik ve kişisel bakım hizmeti verildi. Samandağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki konteyner kentlerde kalan yaşlı ve engelliler için Vefa Projesi kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşların temizlik ve kişisel bakımları yapıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremden etkilenen yaşlı ve engellilere temizlik ve kişisel bakım hizmeti verildi.

Samandağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki konteyner kentlerde kalan yaşlı ve engelliler için Vefa Projesi kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşların temizlik ve kişisel bakımları yapıldı.

Kaymakam Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, projeyle yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara devletin şefkat elini, sıcak yüzünü, vatandaş sevgisini göstermeyi ve yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Yaşam

Samandağ Hatay Yaşam Haberler

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