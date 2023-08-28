Samandağ'da deprem sonucu çöken binadan 2 otomobil zarar gördü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören iki katlı binanın kendiliğinden çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, yaptıkları incelemede binada kimsenin bulunmadığını belirledi. Öte yandan binanın çökme anı, vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.