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Samandağ'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Erhan Bozkurt'un akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik dalgıçları tarafından sudan çıkarılan Bozkurt, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Erhan Bozkurt gözden kayboldu.

Bozkurt'un akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine çağrılan Sahil Güvenlik dalgıçlarının sudan çıkardığı Bozkurt, ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Yaşam

Erhan Bozkurt Samandağ Bozkurt Hatay Yaşam Haberler

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