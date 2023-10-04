Samandağ'da çadırları yanan ailelere destek

Hatay Valiliği, Samandağ ilçesinde çadırları yanan 5 aileye ranza, yatak, hijyen, giyim malzemeleriyle konteyner desteğinde bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kuşalanı Mahallesi'nde vatandaşlara ait 5 çadırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın bilgisi sonrası Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve kaymakamlık personelleri tarafından çadırı yanan ailelere ranza, yatak, hijyen, giyim ve konteyner desteği yapılmıştır. Ailelerin kira yardımı almakta oldukları ve bugüne kadar herhangi bir konteyner talepleri olmadığı tespit edilmiştir."