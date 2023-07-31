Samandağ'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kadın, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kadını hemen kurtardı. Kadının sağlık durumu iyi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Samandağ'da Çevlik bölgesinde denizde yüzen bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri hemen durumu fark ederek, kadını kurtardı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY