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Samandağ'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kadın, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kadını hemen kurtardı. Kadının sağlık durumu iyi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Samandağ'da Çevlik bölgesinde denizde yüzen bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri hemen durumu fark ederek, kadını kurtardı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Samandağ İtfaiye Hatay Yaşam Haberler

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