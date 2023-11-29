Samandağ'da batan balıkçı teknesi vinçle karaya çıkarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtınada batan balıkçı teknesi vinçle karaya çıkarıldı.

Samandağ'da hafta sonu etkili olan fırtınada Çevlik Balıkçı Barınağı'nda bir balıkçı teknesi battı. Havanın normale dönmesiyle aralarında dalgıçların da olduğu ekip, batan teknenin yerini tespit edilip, kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla bağlanan tekne, vinçle karaya çekildi.